Iran lancia satellite e mette in allarme l'Europa: «Possibile sviluppo di missili per testate nucleari». Il manifesto con l'atomica

Iran in grado di lanciare missili, anche con testata nucleare, capaci di raggiungere l'Europa? Lo temono Francia, Germania e Gran Bretagna che accusano Teheran che respinge gli attacchi e, al tempo stesso, conferma i motivi alla base degli attacchi.

Il "caso" nasce dal lancio avvenuto il 20 gennaio, probabilmente da una rampa carrabile: in orbita, dopo alcuni fallimenti, è stato issato il piccolo satellite Soraya progettato e costruito dall'Agenzia spaziale iraniana. Orbita bassa (750 chilometri la quota, record per l'Iran) per un satellite, che pesa una cinquantina di chilogrammi, destinato ufficialmente all'osservazione della Terra. Il lanciatore è il razzo a tre stadi a propellente solido Ghaem-100 Slv (Satellite Launch Vehicle, mentre Ghaem significa verticale), il più potente dei razzi progettati e costruiti dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione, una branca delle forze armate che ha un suo programma spaziale. Per il Ghaem-100 sono utilizzati anche avanzati materiali compositi (fibra di carbonio) che rendono gli stadi particolarmente leggeri.