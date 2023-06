Cos'è il concorso di colpa? E perché se ne parla in relazione all'incidente di Casal Palocco? Il processo per lo scontro fatale tra la Lamborghini e la Smart non è poi così distante. I The Borderline difenderanno la loro posizione, così come la madre cercherà di dimostrare quanto accaduto. Coinvolte saranno anche le compagnie assicurative, di entrambe le parti, e poi il concessionario: quello che ha noleggiato l'auto agli youtuber. Potrebbe essere ritenuto responsabile? Per il momento la pista seguita è quella dell'omicidio stradale. Ma quale pena prevede? E come si può ottenere uno sconto? Risponde l'avvocato penalista Guido Stampanoni Bassi, Direttore della rivista Giurisprudenza Penale.

