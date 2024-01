Ilaria Salis, cosa succede ora: la richiesta dei domiciliari, la denuncia del padre, il ruolo dell'ambasciata. Tajani: «Orban non c'entra»

Tajani: «Orban non c'entra, suo governo non decide processi»

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando del caso Ilaria Salis lasciando palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri, ha dichiarato: «Se vogliamo parlare in punta di diritto, Orban non c'entra niente. Non è che il governo decide il processo. La magistratura è indipendente».

«Il problema - spiega il titolare della Farnesina - è vedere se sono state rispettate le regole prima o dopo, non è che noi possiamo intervenire, l'Ungheria è uno Stato sovrano. Noi possiamo soltanto fare delle proteste» sulle modalità di trattamento dei detenuti.

«Su mia istruzione, ne abbiamo parlato con la presidente del Consiglio, è stato convocato oggi l'incaricato d'affari ungheresi a cui abbiamo ribadito un forte messaggio di condanna per il trattamento degradante ed umiliante riservato alla Salis. Catene, lucchetti e vigilanti in tenuta antisommossa appaiono sproporzionati rispetto alle esigenze procedurali e non in linea con la direttiva comunitaria sul trattamento dei detenuti in attesa di giudizio. Abbiamo richiamato anche l'esigenza di un pieno acceso alle prove, inclusi i video su cui si basa l'accusa».