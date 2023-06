Harry in tribunale, da Giorgio V accusato di bigamia alla principessa Anna condannata per i suoi cani: tutte le cause dei reali

Harry testimone in aula nel processo contro il Daily Mirror. Per la prima volta da oltre un secolo un membro della famiglia reale britannica si presenta per testimoniare in una corte di giustizia del Regno Unito. L'ultima volta che un alto reale britannico ha testimoniato in tribunale risale al 1891, ma sono tanti i membri della famiglia reale che hanno avuto guai con la giustizia.

Harry arrivato in tribunale a Londra, ieri aveva saltato il processo (per la festa della figlia). E' la prima volta di un reale in aula