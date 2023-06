Harry oggi in tribunale a Londra fa già arrabbiare il giudice: salta il processo (per la festa della figlia). E rischia di essere espulso dagli Usa

Per la prima volta da oltre un secolo un membro della famiglia reale britannica - in questo caso Harry, il figlio del re Carlo III - si presenterà in tribunale per testimoniare in una corte di giustizia del Regno Unito. Harry è arrivato ieri a Londra dalla California dopo il compleanno della figlia Lilibet per testimoniare nel processo contro il Daily Mirror. Quella di Harry non sarà la prima apparizione in una causa contro i tabloid in quanto era già successo a marzo nell'ambito di un'azione legale separata intentata contro l'editore del Mail. Ma è la prima volta di una testimonianza resa direttamente dal reale - in quanto supposta parte lesa - da oltre un secolo.