Il duca e la duchessa di Sussex starebbero per divorziare, e l'avrebbero già fatto se a tenerli insieme non fossero stati i contratti che hanno firmato con Netflix e Spotify. Ma i contratti stanno per scadere e dunque l'ora della separazione tra Harry e Meghan si avvicina. Lo si dice con insistenza in America, con maggiore prudenza in Gran Bretagna, con caute ammissioni nel circolo di amici della coppia.