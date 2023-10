Il presidente russo, Putin, diserta la Piazza Rossa ed evita di apparire in pubblico nel giorno delle celebrazioni per l'annessione, un anno fa, delle ex Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk e le regioni di Kherson e Zaporizhzhia. Ma si affida alla retorica e alla Tass, l'agenzia di stampa del regime, per congratularsi con tutti i "residenti" (al netto dei profughi e dei morti) per questo evento «veramente determinante, storico e fatidico». Il presidente ucraino Zelensky, da parte sua, raccoglie la sfida e partecipando al Forum internazionale sull'industria della difesa annuncia un accordo con Biden per produrre armi in Ucraina e lancia un appello a 252 aziende di 30 Paesi per consentire a Kiev di non dipendere dalle presidenziali negli Usa e dagli umori delle pubbliche opinioni occidentali. Una preoccupazione accentuata ieri dalla decisione della Camera Usa, che per evitare lo shutdown ha votato una proposta che, tra le altre cose, non comprende i fondi per il sostegno a Kiev. Si tratta di una decisione che durerà un arco di tempo di 45 giorni, durante i quali i partiti potranno discutere i contenuti della manovra economica e reinserire, cosa che appare abbastanza scontata, i finanziamenti per l'Ucraina.

