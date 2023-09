Guerra Ucraina, svolta per la Russia: arriva il nuovo drone iraniano «impossibile da intercettare»

Nuovo drone in arrivo per la Russia. Potrebbe rappresentare la svolta per la guerra in Ucraina. L'Iran ha presentato una nuova versione a reazione dello Shahed, utilizzato da Mosca per attaccare l'esercito di Kiev. Cosa cambia rispetto al precedente? Promette di volare molto più velocemente del suo predecessore. La nuova versione è stata presentata attraverso un video trasmesso questa settimana dalla TV di Stato. È dotato di un motore a reazione al posto del motore a pistoni e dell'elica del velivolo originale, come indicato dal Telegraph.

