Guerra Ucraina-Russia, le ultime notizie. A che punto è la controffensiva? Quali sono le strategie di Kiev e Mosca? Domande e risposte

È ancora presto per dire se la controffensiva ucraina sia entrata in una fase più intraprendente. Di certo l'esercito di Kiev sta raddoppiando gli sforzi per sfondare le difese russe a sud, in un'area che ha faticato a gestire da inizio giugno quando è partita la nuova spinta per la riconquista dei territori. I funzionari ucraini hanno detto poco su quali nuove unità siano impegnate nell'offensiva, ma l'esercito ha aggiunto unità e armature occidentali. Frammenti di video geolocalizzati mostrano veicoli da combattimento Bradley far parte del nuovo assalto, oltre a nuove unità esperte. George Barros dell'Institute for the Study of War ha detto alla CNN: «Non avevamo visto alcuna prova di un attacco a livello di battaglione e certamente nessun attacco a livello di brigata (circa tremila soldati, ndr). Se gli ucraini stanno effettivamente impegnando interi battaglioni e brigate ora come riportato, ciò segnerebbe una chiara nuova fase della controffensiva ucraina».