Disastro nucleare a Zaporizhzhia? Ecco quali sarebbero i rischi (reali) di un evento radioattivo nel cuore dell'Europa: i due scenari

Uno dei fronti più caldi della guerra tra Russia e Ucraina resta Zaporizhzhia. Secondo i russi l'esercito ucraino avrebbe tentato di colpire con un drone i depositi di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito presso

la centrale nucleare uccidendo anche i civili in un raid contro un centro abitato della zona. Kiev invece ha accusato il nemico di aver bombardato il capoluogo, provocando nuovi morti. Così l'impianto, che si trova nella città di Enerhodar - nel sudest dell'Ucraina lungo la riva sinistra del fiume Dnipro - è tornato al centro del conflitto e spaventa l'Europa: quant'è grande il rischio di un disastro nucleare? Il ministero della Difesa britannico ha affermato che la Russia sta usando l'area per lanciare attacchi, approfittando dello "status protetto" della centrale per ridurre il rischio di assalti notturni da parte delle forze ucraine. Il presidente Zelensky ha denunciato che "qualsiasi bombardamento del sito è un crimine spudorato, un atto di terrore".