Gf, Perla e la confessione su Mirko: «Penso sia l'uomo della mia vita e il padre dei miei figli. Non potrei mai amare un altro ragazzo»

Perla e Mirko, amore senza fine? Pare proprio di sì e i fan della coppia, naufragata la storia che l'ex gieffino ha avuto con Greta Rossetti, è l'unica cosa che vorrebbero per il nuovo anno. Loro ora sono distanti, Brunetti è fuori dalla casa, la Vatiero ancora dentro, ma sembra che la lontananza li stia unendo. Per il compleanno di Perla il Gf, che ci mette sempre lo zampino, ha fatto recapitare alla concorrente una lettera scritta proprio dal suo ex, alla quale Perla non è rimasta indifferente, anzi.