Goffredo Mameli e Geronima Ferretti, la loro (breve) storia: dal grande amore all'addio

“Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia” torna stasera su Rai1. La vita, breve e vissuta come fosse una rockstar, di Goffredo Mameli, poeta ed eroe del Risorgimento e soprattutto ispirato autore di quel canto che è diventato l’Inno nazionale della Repubblica Italiana è protagonsita della miniserie prodotta da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction andata in onda ieri lunedì 12 e oggi martedì 13 febbraio in prima serata su Rai1.

Ieri è andata in scena anche la struggente storia d'amore tra Goffredo Mameli (interpretato da Riccardo De Rinaldis Santorelli) e Geronima Ferretti (interpretata da Barbara Venturato).