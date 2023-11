Giulia Cecchettin, l'amica: «Filippo prometteva di cambiare ma era sempre più ossessivo. Le diceva: "Senza di te la mia vita non ha senso"»

«Filippo diceva a Giulia che senza di lei la sua vita non aveva più senso. E lei, che era molto buona, si sentiva in colpa. Già la prima volta si erano lasciati a causa della sua gelosia ossessiva ma lui nei mesi successivi le aveva promesso che sarebbe cambiato. “Torniamo insieme sarò diverso”, le aveva detto». A raccontare la relazione malata tra Filippo Turetta e Giulia Cecchettin è un'amica della 22enne uccisa, Giulia Zecchin, 22 anni, sua ex compagna di classe al Liceo classico Tito Livio di Padova.