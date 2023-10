Gino Paoli ospite stasera a Che Tempo Che Fa: la relazione con la Vanoni, i 5 figli da tre donne diverse e il tentato suicidio

Stasera in tv, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa - su canale Nove, dalle 19,30 - ci sarà Gino Paoli, che presenterà la sua autobiografia “Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni” in libreria dal 1° novembre, scritta con Daniele Bresciani, dove racconta la sua storia fuori dal comune e la sua straordinaria carriera, durante la quale ha firmato capolavori senza tempo come Il cielo in una stanza, La gatta, Che cosa c’è, Senza fine, Sapore di sale, Quattro amici, solo per citarne alcuni.

Attesissimo è l'incontro tra Gino Paoli e Ornella Vanoni, con la quale ebbe una relazione diversi anni fa, Ripercorriamo allora insieme la vita privata la carriera straordinara di Gino Paoli, dalla passione per la musica ai momenti di crisi che lo portarono a tentare il suicidio.