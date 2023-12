Gessica Notaro tornerà a vedere anche dall'occhio sinistro: «Sono una miracolata»

Era il 2017. Ma Gessica Notaro non ha dimenticato nulla. «Quando il mio aggressore mi gettò l’acido sul volto e rimasi sfigurata, invocai il Signore. Lo supplicai in maniera accorata. Gli dissi: “Ti prego Dio, prenditi la bellezza, ma lasciami la vista”». Un ricordo lontano ma ancora tragicamente attuale. La violenza sulle donne c'è ancora, niente è cambiato da quella notte davanti a casa sua a Rimini. Ancora oggi le donne sono oggetto di una violenza assurda da parte di uomini che non hanno rispetto e non si rassegnano all'idea che una relazione possa essere finita.