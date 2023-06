Fulvio Filace, chi era il ricercatore morto per l'esplosione di un'auto sulla Tangenziale di Napoli: sognava di lavorare in Ferrari

Fulvio Filace, laureando dell'Università Federico II di Napoli e ricercatore del Consiglio Nazionale per le Ricerche (Cnr), è morto oggi in ospedale, a soli 25 anni, dopo una settimana trascorsa al Centro Grandi Ustioni dell'Ospedale Cardarelli di Napoli. Qui era ricoverato da circa una settimana, insieme alla collega 66enne del Cnr Maria Vittoria Prati, anche lei deceduta nella stessa struttura. Lo scorso 23 giugno i due erano rimasti gravemente feriti nell'esplosione dell'auto sperimentale su cui viaggiavano, lungo la Tangenziale di Napoli. I medici non sono riusciti a salvarli. Ma chi era Fulvio Filace, la vittima più giovane di questa tragedia?

