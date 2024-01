Francesco Venditti, chi è: la moglie Cristina Congiunti, i figli, il rapporto con Simona Izzo e la carriera di attore

Francesco Venditti è il figlio del cantautore Antonello Venditti e della doppiatrice e attrice Simona Izzo. I suoi genitori si sono separati quando lui aveva due anni. Francesco sceglie di seguire la strada della madre, dedicandosi giovanissimo sia alla recitazione sia al doppiaggio. Nei primi anni '90 debutta come attore nel cinema con il film Vite strozzate, regia di Ricky Tognazzi, secondo marito di sua madre, e appare per la prima volta in televisione nel film Compagni di branco, diretto da Paolo Poeti.