Francesco Riva, truffatore (dalle mille identità) arrestato a Milano: pilota di F1, rampollo e nobile. Svuotava i conti delle sue amanti

A Milano era il rampollo di una storica casata nobiliare, a Roma un pilota di Formula 1 con residenza nel Principato di Monaco. Di certo Francesco Riva, arrestato a Milano, era un truffatore seriale con condanne già passate in giudicato. Gli agenti del commissariato Porta Genova lo hanno scovato in un appartamento sull’Alzaia Naviglio Grande, a due passi dalla Darsena, scoprendo peraltro che non pagava l’affitto da nove mesi. L'arresto è avvenuto quasi per caso, dopo una litigata nata in strada tra padroni di cani. Così gli agenti hanno scoperto che quell'uomo era il truffatore seriale numero d'Italia. A raccontarlo è il Corriere della Sera. Ma chi è questo 42enne belloccio le cui "imprese" assomigliano tanto alla trama del film "Catch me if you can" con Leonardo Di Caprio?