Icona di commedie romantiche, brillanti e surreali che lo portano ad aggiudicarsi il David di Donatello e il Nastro d’argento. Campione di box office per le sue regie negli anni ‘80 e ‘90 con “Io, Chiara e lo Scuro”, “Casablanca, Casablanca”, “Tutta colpa del paradiso”, fino a “Donne con le gonne”, che nella stagione 1991/92 battè ogni record d’incassi. E poi cantante in gara a Sanremo dove partecipa con il brano “Sarà per te”, in seguito inciso anche da Mina. Fidanzamenti da prime pagine delle rubriche rosa con Clarissa Burt, lasciata per l’attrice Isabella Ferrari. E come partner, sul set, attrici come Giuliana De Sio, Clarissa Burt, Carole Bouquet o Sabrina Ferilli. Poi le prime delusioni al botteghino, depressione e problemi di alcolismo. Un tentato suicidio. La malattia, la semi infermità e la fine: oggi, a pochi giorni dal suo compleanno e dall'assegnazione del Globo d’Oro alla carriera, dell’Associazione della Stampa Estera in Italia.

Comincia poco prima del Duemila la discesa di Francesco Nuti, in un abisso di tristezze, problemi di salute e sfortune che lo hanno portato, a 68 anni, alla morte annunciata questa mattina dalla figlia Ginevra assieme ai familiari che ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l’attore nel lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma.

Francesco Nuti, l'ex moglie Annamaria Malipiero (17 anni più giovane di lui) e la figlia Ginevra