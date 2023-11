«Filippo Turetta può uccidere altre donne», il gip: «Disumano con Giulia, deve restare in carcere». Così "il bravo ragazzo" è diventato un mostro

Timido e riservato, ma anche possessivo e geloso. Quel "bravo ragazzo" descritto dalla famiglia si è trasformato in un mostro che ha ucciso con «inaudita ferocia» la ragazza che diceva di amare. E potrebbe farlo ancora. Filippo Turetta, il 22enne accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, deve stare in carcere perché potrebbe uccidere altre donne. È uno dei passaggi dell'ordinanza con cui il gip di Venezia Benedetta Vitolo ha disposto l'arresto, poi diventato mandato europeo di cattura eseguito in Germania.