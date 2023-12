Filippo Turetta, cinque colloqui con lo psicologo: l'ultimo 8 giorni prima di uccidere Giulia. Gli parlava del suo rapporto con la ragazza

Filippo Turetta aveva visto per alcune volte uno psicologo dell'Usl per discutere dei suoi problemi, tra settembre e novembre. Aveva chiamato lui stesso il Cup dell'Usl 6 di Padova per prenotare le visite. Lo confermano fonti qualificate, sulla base delle relazioni sugli accessi fatti alle strutture dal ragazzo. aveva raccontato ad un terapeuta, da fine settembre, delle angosce che gli aveva procurato l'abbandono da parte di Giulia, e anche dei problemi nel suo percorso universitario. Ma dopo questi incontri, cinque in tutto, il suo stato psicologico non era migliorato. Il primo appuntamento era stato il 22 settembre, poi ve n'erano stati altri quattro, fino al 3 novembre, otto giorni prima dell'omicidio di Giulia. L'ultimo era in programma il 17 novembre, quando il 22eenne era già latitante, dopo il delitto dell'ex fidanzata.

Filippo Turetta, l'audio agli amici per la festa di laurea di Giulia: «Le tisane non le piacciono»