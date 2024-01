Ferragni, centinaia di consumatori contro l'influencer: «Traditi e truffati, pensavamo di fare beneficenza». Partite le richieste di risarcimento per il pandoro

La bufera su Chiara Ferragni non si placa. L'influencer di punta italiana perde giorno dopo giorno follower, credibilità e contratti dopo il caso Balocco. E ora tutti quelli che la veneravano non le credono più. I suoi negozi sono vuoti, il suo Instagram perde fan e i brand fuggono. Non bastava Safilo. E neanche Coca-Cola. E neanche il fuggi fuggi dei follower. Dopo il “Pandoro gate” che ha travolto la Ferragni, multata con un milione di euro dall'Antitrust per «pratica commerciale scorretta» e ora indagata dalla Procura di Milano per truffa aggravata, le persone chiedono anche di essere risarcite dalla spesa di acquisto del pandoro.