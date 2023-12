La multa a Chiara Ferragni per lo scandalo pandoro può essere annullata? La risposta è sì. Quello che sappiamo è ch el’Antitrust condannato l'influencer a pagare un’ammenda di oltre 1 milione di euro (e 420mila euro a Balocco) per pratica commerciale scorretta. Secondo l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le società Fenice e TBS Crew, che gestiscono i marchi e i diritti di Chiara Ferragni, avrebbero pubblicizzato in modo ingannevole il dolce natalizio. Ci sono però delle questioni ancora da risolvere dal punto di vista giuridico. Analizziamole.

Ferragni-Fedez, non solo il pandoro Balocco: tutte le multe per iniziative "poco chiare". Dalla raccolta fondi su Gofundme al caso "Instagram" a Sanremo