Federico Fashion Style si confessa a Belve: «Mia moglie ha sempre saputo che ero gay. Forse stava bene anche a lei»

Federico Fashion Style si confessa a Belve. Il parrucchiere dei vip più famoso dei social, dopo 17 anni insieme alla moglie Letizia Porcu, ha fatto coming out. Ospite da Francesca Fagnani racconta quel percorso e il rapporto con la figlia Sophie Maelle, nata con l'inseminazione assistita. Federico sui social ha sempre elogiato la compagna definendola come "una mamma e una compagna speciale" e negli anni sono apparsi sempre molto uniti. Anche l'annuncio della separazione tra i due è arrivato via social.