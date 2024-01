Federico di Danimarca, chi è il prossimo re (ora principe). Patrimonio, moglie e vita mondana: storia di una salita al trono

Il principe Frederik (o principe Federico) diventerà re di Danimarca il prossimo 14 gennaio, dopo che sua madre, la regina Margrethe II, ha annunciato a sorpresa l'abdicazione nel suo discorso di fine anno. Sportivo e ambientalista, il 55 enne è posato con l'australiana Mary Donaldson, e salirà al trono senza una cerimonia d'incoronazione. Vi sarà soltanto un annuncio formale da parte del castello di Amalienborg. Se nei primi anni 90, il principe era noto soprattutto per le cronache mondane, la sua immagine è cambiata dopo gli studi in scienze politiche all'università danese di Aarhus e americana di Harvard, frequentata in con lo pseudonimo di Frederik Henriksen.