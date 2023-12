F35 italiani in Polonia per la missione Nato Air Policing: ecco la difesa del fianco est dell'Europa

L'invasione russa in Ucraina, le nuove minacce da Mosca alla Moldavia, la tensione in Medio Oriente. Il quadro globale mantiene in allerta la Nato che prosegue le sue esercitazioni e missioni nell'area europea. Quattro velivoli F-35A della Task Force Air 32nd Wing sono stati rischierati nell’ambito delle operazioni di “Enhanced Air Policing” della Nato e inquadrati dal 1° dicembre nel blocco rotazionale 64. I velivoli dell'Aeronatica militari sono tornati a Malbork dalle loro basi stanziali di Amendola (FG) e Ghedi (BS). Il dispositivo italiano di Enhanced Air Policing (En-AP) si appresta a raggiungere nei prossimi giorni la piena capacità operativa continuando il suo impegno in Polonia fino al prossimo mese di marzo.