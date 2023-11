Eruzione vulcano Islanda, cosa sta succedendo? Il magma e le scosse di terremoto (che hanno deformato l'area in 24 ore)

Un intenso sciame sismico non dà pace alla popolazione islandese da fine ottobre, causando danni e timori soprattutto nella penisola di Reykjanes, nella zona sud-occidentale dell’isola. Sono più di 22mila le scosse di terremoto registrate, e ben 1400 solo nella giornata di venerdì 10 novembre. Le magnitudo più elevate si sono registrate a Grindavík, cittadina a circa 60 km a sud della capitale Reykjavik. Qui la protezione civile ha già ordinato l'evacuazione della popolazione e sta lavorando per mettere in sicurezza la zona. Sotto Grindavik, passa infatti un tunnel di materiale vulcanico che rischia di esplodere. Il rischio di un'eruzione vulcanica è il rischio paventato dalle autorità nelle ultime ore.

