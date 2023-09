Un tempo erano «malattie tropicali», portate in Italia dai viaggiatori nei Paesi lontani. Ora (almeno in parte) non è più così. E iniziano le trasmissioni autoctone. Il Lazio con 28 casi su 165, è la seconda regione italiana per persone affette da Dengue. Secondo l'analisi di Epicentro dell'Istituto superiore di sanità, dal primo gennaio all'11 settembre di quest'anno nella regione ci sono state il 16,9% delle diagnosi. Numeri distanti dalla Lombardia (prima in classifica con il 30,3%), ma vicinissimi all'Emilia-Romagna con il 16,36%. Ad agosto il boom dei casi.