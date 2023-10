Covid, influenza e virus respiratorio sinciziale: perché le mascherine e i vaccini sono ancora importanti

Come proteggersi dai virus stagionali? Da Covid, influenza e virus sinciziale (RSV) ci si può proteggere. In generale i virus respiratori circolano soprattutto in autunno e inverno. Non trascurate la salute approfittando di queste temperature (ancora) estive perché l'influenza stagionale gira già: è già stata isolata a Parma. Vediamo quali sono le precauzioni da prendere per evitare il contagio diramate dall'Organizzazione mondiale della Sanità.