Il Generale Dalla Chiesa torna in tv: la storia, gli attori e su quale canale vedere il film di questa sera (1° settembre)

Il Generale Dalla Chiesa torna in tv. Canale 5 ripropone per questa sera, venerdì 1° settembre 2023. La fiction, andata in onda nel 2007, è trasmessa in ricordo della strage di via Carini avvenuta 42 anni fa.

Stasera in tv, programmi e film in onda il 1° settembre. Cosa vedere sui canali Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

In quell'occasione (3 settembre 1982, ndr.) persero la vita il generale e la moglie Emanuela Setti Carraro. Inizialmente trasmesso in due prime serate, la sua riproposizione avviene in un’unica serata.