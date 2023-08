Corridoio di Suwalki, il rischio del sabotaggio della Bielorussia. La Polonia invia 10mila soldati

Cosa sta succedendo nel corridoio di Suwalki? La Polonia invierà fino a 10.000 truppe aggiuntive al confine con la Bielorussia per rafforzare la Guardia di Frontiera: lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa, Mariusz Blaszczak, in un'intervista alla radio pubblica. Lo riporta l'agenzia di stampa Reuters sul suo sito web. «Circa 10.000 soldati saranno al confine, di cui 4.000 sosterranno direttamente la Guardia di Frontiera e 6.000 saranno nella riserva», ha detto il ministro. «Avviciniamo l'esercito al confine con la Bielorussia per spaventare l'aggressore in modo che non osi attaccarci», ha aggiunto.

Corridoio di Suwalki, la Polonia schiera 2mila militari. Mosca, 360mila soldati al confine. Allarme Lituania