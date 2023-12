Nuovo concorso in arrivo. Questa volta, per lavorare come magistrati tributari. Privista nell'ambito della riforma della giustizia tributaria, questa procedura concorsuale è tra le più attese degli ultimi mesi. Vediamo ora come presentare la domanda, i requisiti, i posti disponibili e tutte le scadenze.

Concorso docenti 2023, le novità dal Ministero dell'Istruzione. Slitta al prossimo autunno il bando 2024.