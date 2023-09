Ciclone equinoziale, domenica 24 settembre temporali e piogge al Centro-Sud. Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria le regioni più colpite. Le previsioni

Il ciclone equinoziale si sposta al Sud. La giornata di domani, domenica 24 settembre, sarà contraddistinta da ultime piogge in Romagna, condizioni di maltempo sulle regioni adriatiche centrali, sulla Puglia centro-settentrionale, in Basilicata, sugli Appennini in genere e poi sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Altrove il tempo sarà ampiamente soleggiato per l'aumento della pressione. Venti settentrionali, mari mossi.

La perturbazione di passaggio sull'Italia, insomma, porterà dalle prime ore di domani temporali su Marche, Abruzzo, Molise, specie sui settori adriatici, e sulla Puglia, in particolare sui settori settentrionali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Valutata per domani allerta gialla su parte dell'Emilia-Romagna e delle Marche, sull'intero territorio di Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, su parte della Basilicata.