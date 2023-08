Ciclone Circe ad agosto, il meteo cambia: temperature giù di 10 gradi, temporali e grandine al nord. Ecco cosa sta succedendo

Ciclone Circe - L'instabilità che fin dalla tarda serata di lunedì ha iniziato a manifestarsi tra l'altro Piemonte e la media e alta Lombardia proseguendo poi anche verso Trentino e Veneto è stato l'incipit di un fronte atlantico, il primo del mese di agosto che porterà altri forti temporali in giornata. Come riporta 3Bmeteo le zone più colpite saranno quelle comprese tra la Lombardia e il Triveneto, seguirà una breve pausa anticiclonica mercoledì e poi giovedì una seconda perturbazione più intensa porterà fenomeni più diffusi ma ancora una volta prevalentemente al Nord. Sul resto della Penisola condizioni anticicloniche di matrice afro mediterranea che oltre a portare sole prevalente faranno salire anche le temperature nuovamente sulla soglia dei 40°C. Ma vediamo un dettaglio per questi primi 3 giorni del nuovo mese.