Chiara Ferragni, attacco "di massa": insulti social alle sorelle e alla madre (che li cancella). «Una contaminazione»

Un attacco di massa sui social senza precedenti. La madre e le sorelle, ma più in generale ogni persona “toccata” da Chiara Ferragni su Instagram finisce nella shit-storm. «Chiunque venga accostato al bersaglio è sotto tiro», spiega Roberto Esposito, CEO di DeRev (società di strategia e comunicazione digitale). Una «contaminazione potenziata dal fatto che i commenti sono ancora limitati sul suo profilo». Gli haters cercano qualsiasi modo per prendere di mira l’influencer finita nella bufera. Come un virus che cerca spazio e si inserisce dove può. Qualsiasi pretesto è buono. Anche quelli più impensabili.

