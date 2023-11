Da Anima Gemella a Chi l'ha visto?, le pagelle degli ascolti: top e flop di ieri. Canale 5 batte Rai 1. Sciarelli, regina, Liotti, conquista, Corpo libero, non va

Quale è stato il programma più visto ieri, martedì 1 novembre, in tv? Anche oggi è tempo di pagelle dei dati d'ascolto per scoprire i top e flop dei palinsesti delle reti televisive italiane. Su Rai 1 è andato in onda il film Marilyn ha gli occhi neri. Su Rai 2 Corpo libero. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Anima gemella. Su Italia 1 la Coppa Italia. Ma chi secondo l'auditel ha vinto ieri mercoledì 1 novembre 2023? Canale 5 batte Rai 1, ma la vittoria è timida.