Cecilia Rodriguez piange alla prova dell'abito da sposa: «Ho nostalgia». Presto le nozze con Ignazio Moser: data e location

Cecilia Rodriguez, fresca fresca di un viaggio in Argentina, fa la seconda prova del suo abito da sposa a Verona. Ci siamo, le nozze tra lei e Ignazio Moser sono sempre più vicine e ieri l'influencer si è recata nell'atelier da lei scelto per indossare di nuovo il suo abito dei sogni. Emozione alle stesse, ma Cecilia è triste. «Oggi è stata la seconda prova dell'abito, non c'era la mia mamma, e ho sentito la sua mancanza, ma soprattutto nostalgia perché sono giorni che non la vedo, e per me Veronica Cozzani è il mio tutto». Non riesce quindi a godersi appieno il momento la sorella di Belen che è molto legata alla sua famiglia.