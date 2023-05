Chi è Carlo Rovelli, il fisico minacciato di morte per le sue opinioni sulla guerra in Ucraina

Carlo Rovelli è nato a Verona il 3 maggio 1956. E’ un fisico e saggista italiano, specializzato in fisica teorica. Ha lavorato in Italia e negli Stati Uniti e attualmente insegna in Francia all'Università di Aix-Marseille. La sua principale attività scientifica è nell'ambito della teoria della gravità quantistica a loop (Loop Quantum Gravity), di cui è uno dei fondatori. Si è occupato anche di storia e filosofia della scienza, della nascita del pensiero scientifico e in particolare della posizione di Anassimandro nello sviluppo della riflessione scientifica dell'umanità.

