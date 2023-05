Cannes 2023, look pagelle: Heidi Klum incidente hot (5), Cecilia Rodriguez banale (6), l'abito da sposa bruciato (9)

Parola d'ordine: stupire. Ma anche svestirsi e mostrarsi sul red carpet di Cannes 2023 così, come mamma le ha fatte. E se le ha fatte come Heidi Klum o Irina Shayk ha di certo compiuto un buon lavoro. Fisico statuario a parte però, (l'invidia c'è, non ci vergognamo ad ammetterlo), la classe è un'altra cosa. E non è quella sbandierata da molte top model che hanno preferito mostrare il corpo invece che lo stile.