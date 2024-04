Caldo anomalo dopo la tempesta Pierrick, in arrivo temperature fino a 30 gradi (anche al Nord Italia)

Le piogge e i temporali che stanno interessando parte della penisola sono accompagnati da una diminuzione delle temperature, fisiologica per altro in caso di maltempo, ma non durerà a lungo. Una nuova importante espansione anticiclonica di matrice sub tropicale interesserà gran parte dell'Europa e dell'Italia nei prossimi giorni con un sensibile rialzo termico. Saremo diffusamente sopra media già da domani ma entro il weekend si realizzeranno proprio condizioni estive con massime che potranno arrivare a toccare i 28/30°C su diverse regioni e localmente anche al Nord in pianura. Questo che si avvicina sarà il secondo weekend di aprile ad essere caratterizzato da caldo anomalo fuori stagione. Nel corso della prossima settimana a causa di un cambio della circolazione potremo avere un calo termico anche sensibile ma ancora da valutare con precisione.