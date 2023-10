Caesar, l'arma della svolta per la controffensiva ucraina. «È un incubo per i russi, ne eliminiamo di più»

Un vero e proprio incubo per i russi. È il sistema di artiglieria semovente francese Caesar, che prende in prestito il nome dall'imperatore romano. In Ucraina è arrivato a inizio 2022. E da allora ha contribuito a cambiare il corso della guerra, soprattutto per la controffensiva. In breve tempo è diventato un elemento indispensabile nella lotta contro l'artiglieria russa. Tanto che altri obici sono in arrivo dagli alleati della Nato.

Scramble, F35 britannici intercettano aerei russi sopra portaerei della Royal Navy durante le esercitazioni Nato nel Mar di Norvegia