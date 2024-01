Bresh ospite a Sanremo 2024: chi è il rapper tifosissimo del Genoa che canterà sulla nave da crociera

Ci sarà anche Bresh sulla nave da crociera di Sanremo 2024. Come annunciato oggi da Amadeus, il cantante genovese sarà infatti uno dei quattro artisti ad esibirsi sul palco galleggiante più famoso d'Italia, pronto a far ballare e cantare il pubblico in occasione della serata dell'8 febbraio.

Sanremo 2024, Amadeus svela gli ospiti sulla nave: «Torna Gigi D'Agostino, poi Tedua, Bob Sinclar e Bresh». L'annuncio al Tg1

Oltre a lui, presenti sulla nave anche Tedua, Bob Sinclair e Gigi D'Agostino.