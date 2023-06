Arnault, a bordo del mega yacht (rimbalzato dal porto di Napoli): dalla carne Kobe ai fiori, 44mila euro di spese al giorno

E' il secondo uomo più ricco del mondo (secondo Forbes) ma è stato "rimbalzato" dal porto di Napoli. Motivo? Il suo yacht, non proprio una barchetta, 102 metri di lusso sull'acqua non rispettava le nuove regole imposte da quest’anno dalla Capitaneria di porto di Napoli che ha sbarrato il passo alle imbarcazioni oltre i 75 metri per problemi di sicurezza. Così Bernard Arnault, magnate del lusso, controlla 2/3 del mercato della moda a livello globale e ha un patrimonio stimato di 222 miliardi, con il suo Simphony ha tirato su l'ancora e si è diretto verso nuovi lidi. C’è un divieto e bisogna uniformarsi a regole nuove. Contro le quali, però, si è levata la voce del sottosegretario ai Trasporti: «Sono comprensibili le esigenze di sicurezza, ma non è pensabile poter arrecare a Napoli, in piena stagione estiva, un danno enorme in termini economici, turistici e d’immagine», sottolinea Tullio Ferrante.

