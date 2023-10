Beatrice Alferj, in Erasmus in Israele. Dalla discoteca di Tel Aviv all'incubo: «Così siamo fuggite dall’orrore»

A Tel Aviv era arrivata il 2 ottobre per un progetto Erasmus, da studentessa di International Relations alla Luiss di Roma. Beatrice Alferj, 23enne prossima alla laurea magistrale, doveva restare nella roccaforte della cultura liberale israeliana fino a febbraio ma lunedì scorso è fuggita a bordo del primo aereo diretto in Italia. In pochi giorni la giovane di Pescara ha vissuto le esperienze delle sirene di allarme, il rumore dei razzi, il bunker, gli occhi terrorizzati degli abitanti. «Ho provato spavento - afferma - ma con le mie amiche ci siamo sempre confortate a vicenda, quando una di noi crollava psicologicamente, le altre la rincuoravano. Siamo arrivate in Israele con la consapevolezza che la situazione fosse tesa, ma non immaginavo che tutto potesse complicarsi così».