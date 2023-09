Bambini maleducati in piscina cacciati dal titolare a Roma: la madre si vendica con recensioni negative, lui le fa uno sconto

Disavventura di fine estate a bordo piscina. Negli ultimi giorni sta creando un vivace dibattito sul web il post pubblicato dal titolare di un ristorante di Grottaferrata (Roma) che offre ai suoi ospiti anche il servizio di balneazione in piscina. A scatenare la polemica è stata la recensione negativa pubblicata su Tripadvisor da una mamma insoddisfatta del trattamento ricevuto nella prima domenica di settembre. La donna, in particolare, lamenta scarsa educazione da parte del titolare e sottolinea come i bambini non siano ospiti graditi dalla struttura. Ma la risposta non si è fatta attendere, e ha suscitato decine di commenti. Ma procediamo con ordine.

Bambino di 4 anni gioca a nascondino (e vince): lo cerca l'intero quartiere, lo trovano i carabinieri dopo ore