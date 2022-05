Auto finisce nel cortile dell'asilo all'Aquila: cinque bambini travolti, uno grave. La macchina è di una madre, ipotesi errore umano

L'AQUILA - Drammatico incidente all'asilo I maggio, in zona Pile, all'Aquila. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 15 il freno di un'auto parcheggiata si sarebbe tolto e la vettura sarebbe piombata sul cortile dove stavano giocando i bambini, sfondando il cancello di protezione. L'ipotesi, da confermare, è che all'interno dell'auto che si è sfrenata ci fosse un bambino di otto anni lasciato momentaneamente solo dalla mamma che si era recata a scuola per prendere il fratellino.

Alcuni di loro, a quanto sembra 5, tutti dai 3 ai 5 anni, sono stati travolti. Almeno uno è in condizioni molto gravi. Tre sono stati trasportati con urgenza all'ospedale San Salvatore. Sul posto 118, elisoccorso, vigili del fuoco, Polizia.

L'ipotesi errore umano

Secondo alcune voci - per ora non confermate - all'uscita dell'asilo l'auto apparterrebbe a una mamma che era andata a prendere il figlio lasciando l'altro bambino in auto. Sarebbe stato proprio il fratellino che giocando avrebbe sbloccato il freno a mano.

(Notizia in aggiornamento)