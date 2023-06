Colombia, la madre dei bambini sopravvissuta per 4 giorni dopo l'incidente aereo: «Ci ha detto andate, papà vi amerà come ho fatto io»

È sopravvissuta per quattro giorni, dopo lo schianto aereo dello scorso primo maggio nella foresta dell'Amazzonia, Magdalena Mucutuy, la madre dei quattro bambini ritrovati in vita dopo 40 giorni dall'incidente in Colombia. Lo ha raccontato il marito della donna e padre dei sopravvissuti, Manuel Ranoque, nel corso di una conferenza riferendo del racconto dei suoi figli. «Mia figlia mi ha detto che la loro madre è sopravvissuta per quattro giorni - ha detto Ranoque - Prima di morire, ha detto loro: 'Forse dovreste andare. Ragazzi, vedrete che tipo di uomo è vostro padre e vi mostrerà lo stesso tipo di grande amore che vi ho mostrato iò».

