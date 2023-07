Angelika Hutter, chi è la donna resposabile della strage di Cadore? La vita “sbandata”, il viaggio in Italia, l'auto in cui viveva e la denuncia

Si chiama Angelika Hutter ha 31 anni e viene descritta come una "sbandata". Ecco chi è l'automobilista tedesca originaria di Deggendorf, un comune della Baviera, che ieri a Santo Stefano di Cadore (Belluno) ha ucciso travolgendoli con l'auto sul marciapiede Marco Antonello, 48 anni, il figlio Mattia di 2 anni e la nonna Mariagrazia Zuin di 65, tutti di Favaro Veneto (Venezia). La donna è stata arrestata e ora rischia fino a 30 anni di carcere. I carabinieri hanno trasformato il fermo della donna in arresto, con l'ipotesi di reato di omicidio stradale plurimo. Si sta vagliando l'ipotesi di un uso improprio del cellulare da parte della donna, che così distratta non si sarebbe accorta del gruppo che stava attraversando la strada. A rivelare le sue generalità è il Corriere della Sera, vediamo dunque chi è Angelika Hutter.