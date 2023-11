Maltempo, allerta meteo in Emilia Romagna, Veneto, Liguria, Lombardia e Toscana: temporali, mareggiate e vento oltre i 100 km/h

La tempesta Ciaran entra in azione sull'Europa e sull'Italia. Sul vicino Atlantico dove la tempesta si sta intensificando i venti superano già i 100 km/h ma tra oggi e domani arrivano le maggiori criticità con raffiche che sulla Manica e il Golfo di Biscaglia potranno arrivare a toccare anche i 150/160kmh. Anche il Mediterraneo è interessato da una forte burrasca che durerà due giorni e prenderà tutto il settore centro occidentale dal Mare di Alboran al settore delle Baleari fino a tutta l'area tirrenica, l'alto Adriatico e parte dello Ionio. Massima attenzione quindi per l'Italia dove le raffiche potranno superare con facilità i 100kmh causando criticità sui settori costieri. Vediamo un dettaglio per le due giornate clou che non saranno le uniche, nel corso del weekend infatti condizioni simili tenderanno a ripresentarsi.