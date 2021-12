Viagra, gli effetti collaterali su un uomo che ha preso più dosi del dovuto: «Mi sono rovinato la vita»

«Pensavo che il Viagra fosse la risoluzione di tutti i miei problemi intimi, ma l’ultima volta che l'ho usato è stato terribile. Gli effetti della pillola sono durati troppo, tanto che non sono potuto andare a prendere i miei figli a scuola», racconta così la disastrosa esperienza un 52enne, che ha voluto che il suo nome non venisse riportato, al giornale inglese The Sun. «Gli effetti collaterali di questo farmaco mi stanno rovinando la vita», ha continuato.

La lettera-denuncia è stata inviata alla celebre rubrica "Dear Deidre" del tabloid inglese. L'uomo ha quindi confessato di aver abusato del citrato di sildenafil, questo il nome scientifico del Viagra, e che adesso purtroppo avrà effetti permamenti sul suo corpo.

La vicenda

«Inizialmente sono stato contento dei risultati. Il Viagra mi ha aiutato a recuperare il mio vigore in camera da letto e sono riuscito a conquistare una donna straordinaria che sognavo da secoli. Poi però, le cose hanno iniziato ad andare male», ha proseguito nel suo racconto il 52enne. «Un giorno non avevo dormito bene e ho deciso di prendere una pastiglia in più per precauzione. Il risultato è stato un furioso mal di testa e un’erezione che è durata ore. Avevo preso il triplo di quanto mi aveva prescritto il medico», ha confessato l'uomo.

La dolorosa esperienza

«In passato avevo avuto problemi di erezione con mia moglie, ero preoccupato di non essere in grado di fare sesso con la mia nuova partner e per questo mi sono fatto prescrivere il Viagra, per andare sul sicuro», ha spiegato. «Inizialmente non mi ha deluso, anche se nutrivo un po' di preoccupazioni. Mi ha fatto sentire l’uomo giovane ed energico che ero. Ma dopo che se ne è andata sono rimasto con un’erezione terribilmente dolorosa», ha continuato ancora.

«È stato tremendo, perché non ho potuto passare dalla scuola dei miei figli a prenderli. Ora sono preoccupato di aver causato danni a lungo termine e oltretutto ho paura di non poter fare più sesso senza il viagra», ha concluso.

